Стать спасателем может каждый. В Каменске-Уральском собака вывела из горящего дома хозяев, которые крепко спали

Если бы не верный пес, семья с четырьмя детьми могла уже никогда не проснуться.

По предварительным данным, пожар начался с сараек. Рядом с Шитиковыми — заброшенный дом, где часто собираются подростки и бомжи. Скорее всего, кто-то случайно бросил окурок или специально устроил поджог. Ночью вся семья была в доме: муж с женой и четверо детей, старшей дочке — 13 лет, а младшему сыну еще нет и полугода. Страшно представить, что было бы, если б алабай не пришел на помощь. Пока МЧС выясняет причины возгорания, спаситель продолжает охранять сгоревший дом и оставшееся имущество.

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