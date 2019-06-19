Стать спасателем может каждый. В Каменске-Уральском собака вывела из горящего дома хозяев, которые крепко спали

По предварительным данным, пожар начался с сараек. Рядом с Шитиковыми — заброшенный дом, где часто собираются подростки и бомжи. Скорее всего, кто-то случайно бросил окурок или специально устроил поджог. Ночью вся семья была в доме: муж с женой и четверо детей, старшей дочке — 13 лет, а младшему сыну еще нет и полугода. Страшно представить, что было бы, если б алабай не пришел на помощь. Пока МЧС выясняет причины возгорания, спаситель продолжает охранять сгоревший дом и оставшееся имущество.