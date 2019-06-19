От начальной школы до серьезной науки всего один шаг. Третьеклассница из Екатеринбурга стала первой на конкурсе юных учёных

Горячее сердце и сострадание помогли девочке сделать успешный дебют в науке. Историю спасения маленького бельчонка Маша разложила на слайды. И, тем самым, убила одним выстрелом двух зайцев: не оставила в беде звереныша и подготовила исследовательскую работу.