От начальной школы до серьезной науки всего один шаг. Третьеклассница из Екатеринбурга стала первой на конкурсе юных учёных

Помимо исследований, Маша Майорова увлекается театром

Горячее сердце и сострадание помогли девочке сделать успешный дебют в науке. Историю спасения маленького бельчонка Маша разложила на слайды. И, тем самым, убила одним выстрелом двух зайцев: не оставила в беде звереныша и подготовила исследовательскую работу.

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