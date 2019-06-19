Не стоит ждать милостей от властей. Жители посёлка под Серовом своими руками отремонтировали мост

Единственный путь к цивилизации грозил со дня на день разрушиться

Сельчане собрали 160.000 и укрепили мост купленными досками. На такой шаг местные решились, устав ждать ремонта. У властей постоянно находятся более важные статьи расходов. Да и настаивать себе дороже — в соседней деревне старую переправу чиновники просто снесли, отрезав людей от большой земли.

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