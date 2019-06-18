Сетевое окружение. Школьник из Екатеринбурга признан одним из лучших веб-дизайнеров и программистов страны

Иван Ковыляев стал третьим в конкурсе WorldSkills Russia среди юниоров

На это место претендовали сотни соперников. Юные компьютерные гении несколько дней выполняли задания по графическому дизайну, вёрстке веб-страниц и программированию. В этом деле никакие талисманы на удачу не помогут – в распоряжении участников лишь собственные знания. И этот багаж — главное из того, что Иван привез с конкурса. Впрочем, языки Гоу и Свифт он знает так же хорошо, как английский — талантливый айтишник должен быть талантлив во всем.

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Сетевое окружение. Школьник из Екатеринбурга признан одним из лучших веб-дизайнеров и программистов страны