Сетевое окружение. Школьник из Екатеринбурга признан одним из лучших веб-дизайнеров и программистов страны

На это место претендовали сотни соперников. Юные компьютерные гении несколько дней выполняли задания по графическому дизайну, вёрстке веб-страниц и программированию. В этом деле никакие талисманы на удачу не помогут – в распоряжении участников лишь собственные знания. И этот багаж — главное из того, что Иван привез с конкурса. Впрочем, языки Гоу и Свифт он знает так же хорошо, как английский — талантливый айтишник должен быть талантлив во всем.