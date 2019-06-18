Пора домой. Проблему обманутых дольщиков в Свердловской области рассчитывают полностью решить за два года

Впрочем, почти везде дело сдвинулось с мертвой точки. Так, в Екатеринбурге после долгой заморозки возобновилось строительство жилых комплексов на Уктусе и в Кольцово. Чтобы наконец сдать дома, проекты пришлось изменить. Например, в некоторых новостройках сократится количество этажей. А в «Кольцовском дворике» и вовсе будет меньше секций. Однако места хватит всем.