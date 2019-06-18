Пора домой. Проблему обманутых дольщиков в Свердловской области рассчитывают полностью решить за два года

Сейчас в регионе 11 таких объектов

Впрочем, почти везде дело сдвинулось с мертвой точки. Так, в Екатеринбурге после долгой заморозки возобновилось строительство жилых комплексов на Уктусе и в Кольцово. Чтобы наконец сдать дома, проекты пришлось изменить. Например, в некоторых новостройках сократится количество этажей. А в «Кольцовском дворике» и вовсе будет меньше секций. Однако места хватит всем.

Также в разделе Город

Нашествие мух
08.06.2019
Нашествие мух
Учить плохому. В лицее Екатеринбурга педагог заставил первоклашек выводить в прописях ругательство на букву Ж
13.06.2019
Учить плохому. В лицее Екатеринбурга педагог заставил первоклашек выводить в прописях ругательство на букву Ж
Минус 6 с половиной миллиардов рублей! Гордума Екатеринбурга не согласовала выделение денег на вторую ветку метро и ремонт дорог
12.06.2019
Минус 6 с половиной миллиардов рублей! Гордума Екатеринбурга не согласовала выделение денег на вторую ветку метро и ремонт дорог
На поле приглашаются. Эксперты из Международной федерации студенческого спорта побывали на Екатеринбург Арене
12.06.2019
На поле приглашаются. Эксперты из Международной федерации студенческого спорта побывали на Екатеринбург Арене
Вчера
Пора домой. Проблему обманутых дольщиков в Свердловской области рассчитывают полностью решить за два года