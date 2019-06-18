Расстроенные горожане подозревают соседей — работников обычного погоста. Там вину не признают, но замечают, что кладбище для зверей здесь вообще-то размещается незаконно.
Погром на кладбище домашних животных. В Первоуральске неизвестные сравняли с землей могилы чьих-то любимцев
Нетронутыми остались только ошейники и игрушки, которые хозяева приносили на могилки
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08.06.2019
Вчера
Погром на кладбище домашних животных. В Первоуральске неизвестные сравняли с землей могилы чьих-то любимцев