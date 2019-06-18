Погром на кладбище домашних животных. В Первоуральске неизвестные сравняли с землей могилы чьих-то любимцев

Нетронутыми остались только ошейники и игрушки, которые хозяева приносили на могилки

Расстроенные горожане подозревают соседей — работников обычного погоста. Там вину не признают, но замечают, что кладбище для зверей здесь вообще-то размещается незаконно.

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