Не выдержал обвинений и впал в депрессию. Бывший глава Свердловской железной дороги, которого подозревают в получении взятки, покончил с собой

Туда экс-глава уехал неделю назад — после того, как суд освободил его из-под домашнего ареста. Адвокаты уверены, Миронов не смог пережить давления следствия, по их словам, беспоченного. В связи со смертью Алексея Миронова соболезнования его родным и близким выразил Евгений Куйвашев. На своей странице в инстаграм губернатор написал, что в нашей стране действует презумпция невиновности — и пока вина человека не доказана судом, он остается чист перед законом. В уголовном деле Миронова, которого подозревают во взяточничестве и протекции, много нестыковок. Поэтому бывшего главу СВЖД отпустили из-под ареста. Но сами обвинения фигурант, видимо, воспринял слишком болезненно. Миронов свел счеты с жизнью в доме на Рублевском шоссе. Уборщица, которая была в тот момент в особняке, вызвала скорую, но было уже поздно. После смерти экс-главы СвЖД следственный комитет завел уголовное дело на его бывшего зама. Теперь в получении взятки подозревают Алексея Кочнева.