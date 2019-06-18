Не факт. Жители дома в Пионерском поселке не могут добиться перерасчета за вывоз мусора

Люди точно знают, сколько производят отходов, однако Спецавтобаза все равно выставляет им счета по нормативу

Активисты в недоумении. Говорят, за регионального оператора они сделали половину работы. Отделили пластик от бумаги и посчитали объем. Почему им не разрешают завершить реформу? — выяснил Городской дозор

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