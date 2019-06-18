Добро пожаловать. Екатеринбург Арена теперь открыта для горожан

Попасть на прилегающую к самой арене территорию может любой желающий. Входы не стадион открыты ежедневно с семи утра до 11 вечера. За исключением дней проведения матчей и городских праздников. Для удобства горожан на стадион будут пускать с трёх улиц: Пирогова, Репина и бульвара Спортивного. По словам руководства, здесь созданы все условия для активного время препровождения.