Добро пожаловать. Екатеринбург Арена теперь открыта для горожан

Особый режим, действовавший в связи с чемпионатом мира по футболу и реконструкцией, снят

Попасть на прилегающую к самой арене территорию может любой желающий. Входы не стадион открыты ежедневно с семи утра до 11 вечера. За исключением дней проведения матчей и городских праздников. Для удобства горожан на стадион будут пускать с трёх улиц: Пирогова, Репина и бульвара Спортивного. По словам руководства, здесь созданы все условия для активного время препровождения.

Также в разделе Город

На поле приглашаются. Эксперты из Международной федерации студенческого спорта побывали на Екатеринбург Арене
12.06.2019
На поле приглашаются. Эксперты из Международной федерации студенческого спорта побывали на Екатеринбург Арене
Минус 6 с половиной миллиардов рублей! Гордума Екатеринбурга не согласовала выделение денег на вторую ветку метро и ремонт дорог
12.06.2019
Минус 6 с половиной миллиардов рублей! Гордума Екатеринбурга не согласовала выделение денег на вторую ветку метро и ремонт дорог
Нашествие мух
08.06.2019
Нашествие мух
На финишной прямой. В Екатеринбург приехала комиссия, которая оценит готовность уральской столицы к Универсиаде-2023
10.06.2019
На финишной прямой. В Екатеринбург приехала комиссия, которая оценит готовность уральской столицы к Универсиаде-2023
Вчера
Добро пожаловать. Екатеринбург Арена теперь открыта для горожан