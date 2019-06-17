Томы Сойеры. В Екатеринбурге активисты восстанавливают старинный дом на улице Чернышевского

Новая цель участников движения — дом, которому около 130 лет. В нем проживал псаломщик Топорков Николай Иванович. Это типичный бревенчатый дом на каменном фундаменте, украшенный резьбой со старинными узорами. В 30-х годах прошлого века стены обшили досками, по моде того времени. Нынешние владельцы купили здание у потомков первого хозяина. Все восстановительные работы согласованы с собственниками. Сойеры покрасят фасад, поправят ворота и восстановят резьбу. Идея фестиваля в том, что любой желающий может прийти на площадку и поучаствовать в реставрации, потратив столько времени, сколько захочет.