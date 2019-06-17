Сама идея восстановления Собора святой Екатерины — благое дело. Правда, теперь сроки его строительства сдвигаются. Фундамент смогут заложить не раньше 2020 года. Где —
Сквер согласия и примирения. Екатеринбургская епархия отказалась от строительства Храма на Октябрьской площади
Митрополит Кирилл отметил, что это решение поможет не допустить гражданской междоусобицы
Сама идея восстановления Собора святой Екатерины — благое дело. Правда, теперь сроки его строительства сдвигаются. Фундамент смогут заложить не раньше 2020 года. Где —