Сквер согласия и примирения. Екатеринбургская епархия отказалась от строительства Храма на Октябрьской площади

Митрополит Кирилл отметил, что это решение поможет не допустить гражданской междоусобицы

Сама идея восстановления Собора святой Екатерины — благое дело. Правда, теперь сроки его строительства сдвигаются. Фундамент смогут заложить не раньше 2020 года. Где — по-прежнему непонятно. Активисты так и не определились с шорт-листом площадок для новой церкви. Среди вариантов — пустыри пересечении Фурманова-Белинского и за Макаровским мостом, акватория городского пруда и заброшенная больница в Зеленой роще. Окончательное решение планируют озвучить в четверг. А вот голосование, в ходе которого горожане должны выбрать место для храма, скорее всего, пройдет лишь осенью, когда жители вернутся из отпусков. Правда, есть риск, что Екатеринбург теперь может остаться без подарка к трехсотлетию.

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