Скрипичный ключ к успеху. Пятиклассница Нона Казарян за четыре года покорила сцену

Три кита успеха юной пианистки — трудолюбие, упорство и только потом талант. Серьезно музыкой она занимается четыре года. Первые уроки девочка получила от мамы – тоже учителя по классу фортепиано. Музыку Нона не просто слушала с раннего детства. Она под нее росла.