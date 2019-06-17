Три кита успеха юной пианистки — трудолюбие, упорство и только потом талант. Серьезно музыкой она занимается четыре года. Первые уроки девочка получила от мамы – тоже учителя по классу фортепиано. Музыку Нона не просто слушала с раннего детства. Она под нее росла.
Скрипичный ключ к успеху. Пятиклассница Нона Казарян за четыре года покорила сцену
В первой серии спецпроекта «Умники и умницы» — о талантливой пианистке
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08.06.2019
08.06.2019
Вчера
Скрипичный ключ к успеху. Пятиклассница Нона Казарян за четыре года покорила сцену