Скользкая ситуация. После падения ребенка в екатеринбургском аквапарке возбуждено уголовное дело

Трёхлетняя девочка разбила подбородок.

К счастью, травмы несерьезные, но сотрудникам развлекательного центра все равно грозит наказание — за услуги, не отвечающие требованиям безопасности. ЧП случилось в минувшие выходные. В аквапарке отдыхала семья с маленьким ребенком из Североуральска. Девочка решила забраться на горку, поскользнулась и ударилась головой. Ее увезли в больницу с подозрением на сотрясение мозга, но в итоге диагностировали лишь рассечение подбородка. В развлекательном парке объясняют, юная посетительница выбрала аттракцион не по возрасту. Горка, на которую она полезла, рассчитана на детей от 4 лет, а пострадавшей 3. Так ли это, проверят следователи. В рамках уголовного дела они выяснят, почему гости оказались в опасности

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Скользкая ситуация. После падения ребенка в екатеринбургском аквапарке возбуждено уголовное дело