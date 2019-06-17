Что нам стоит двор благоустроить? Желающие попасть в программу "Городская среда" выстраиваются в очередь

Ничего удивительного — нацпроект позволяет сконструировать «двор мечты» практически полностью за государственный счет. Доля финансового участия жильцов сейчас всего 5 процентов, но она будет расти. По мнению кураторов, участие собственников — пускай, и копеечное — дает гарантию, что площадка не окажется в запустении. Впрочем, не везде благоустройство проходит гладко. Зачастую интересы жителей расходятся — пешеходы, например, делят землю с автомобилистами. В таких ситуациях во главу угла ставится закон.