Черный ящик. Горожане жалуются на погасшие телеэкраны

Сигнал перестали принимать в домах тех, кто не успел или не сумел самостоятельно перейти на цифровое вещание

В Городской дозор обратилась женщина-инвалид. Она несколько недель не может связаться с Волонтёрским центром, отвечающим за переход. Проблемы, связанные с цифровой реформой, сейчас решает волонтерский центр. В период подготовки и перехода помощникам поступило почти 50 тысяч заявок — люди просят совета по настройке и спрашивают, где взять специальную приставку. Там о просьбе Лилии Михайловны в курсе, однако, связаться с женщиной почему-то не получилось. Поэтому к ней приехал представитель департамента информатизации. Он довольно быстро оживил телевизор цифровой картинкой

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Черный ящик. Горожане жалуются на погасшие телеэкраны