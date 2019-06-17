Черный ящик. Горожане жалуются на погасшие телеэкраны

В Городской дозор обратилась женщина-инвалид. Она несколько недель не может связаться с Волонтёрским центром, отвечающим за переход. Проблемы, связанные с цифровой реформой, сейчас решает волонтерский центр. В период подготовки и перехода помощникам поступило почти 50 тысяч заявок — люди просят совета по настройке и спрашивают, где взять специальную приставку. Там о просьбе Лилии Михайловны в курсе, однако, связаться с женщиной почему-то не получилось. Поэтому к ней приехал представитель департамента информатизации. Он довольно быстро оживил телевизор цифровой картинкой