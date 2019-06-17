«Бременские музыканты» и «Табор уходит в небо». С песнями и плясками в Свердловской области отметили дни рождения двух старейших сел

Село Тыгиш, основанное в 1645 году, еще несколько десятков лет назад считалось исчезающим. Сейчас население растет и уже превысило 1.500 тысячи человек. Здесь есть своя школа и детский сад, дом культуры, почта, фельдшерско-акушерский пункт. Во многом это заслуга региональной программы развития сельских территорий «Уральская деревня». В этом году из бюджетов всех уровней на нее выделено более 7 миллиардов рублей. К домам сельчан уже начали подводить газ, и как заверила председатель областного законодательного собрания, депутаты намерены повысить сумму компенсации за подключение.