В Екатеринбурге объявились похитители остановок

Первая мысль: комплексы воруют. Жители даже видели, как одну остановку увозили по Космонавтов поздним вечером. Но пропажа — это полбеды. Пассажиры больше переживают, почему взамен ничего не предлагается. Без комплексов людям ждать транспорт некомфортно. В районной администрации объясняют, в городе идет плановая замена устаревших конструкций. Также власти демонтируют комплексы, установленные самовольно. Так, с остановки Ломоносова стоявшие там павильоны были вынесены по решению суда.