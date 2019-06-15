Условный срок за реальные побои. В Нижнем Тагиле вынесли приговор предпринимателю Юрию Юдину

Решение суда повергло участников заседания в шок

Бизнесмена обвиняют в истязании детей. Так, пятилетнего ребенка своего сотрудника он заставил надеть электроошейник и пускать ток. Других пытал иголками и ножами, порол розгами и избивал. Видео с издевательствами стоит смотреть только людям с устойчивой психикой. Однако, главного героя освободили в зале суда! Ему дали лишь четыре года условного и три года испытательного срока. Что удивительно, на защиту бизнесмена встала мама пострадавшего ребенка.

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