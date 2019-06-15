Свердловчане будут проходить профилактические осмотры по-новому

Чем старше жители, тем больше анализов им нужно будет сдавать. С 40 лет свердловчане будут посещать врачей не раз в три года, а ежегодно. Диспансеризация, как и раньше, включает в себя 2 этапа. В первый – в зависимости от возраста — входят консультация терапевта, анализы, маммография, флюорография, анализ кала на скрытую кровь. Второй этап свердловчане будут проходить для уточнения или исключения диагноза – это осмотры узких специалистов. С этого года план профосмотра дополнен обязательным онкоскринингом – для выявления злокачественных новообразований на ранней стадии. Эксперты напоминают, что пройти диспансеризацию можно, обратившись к участковому терапевту.