Вот только пожаловаться пассажирам фактически не на кого. Екатеринбургские автобусы водят люди-невидимки. На кабинах нет обязательных табличек с именем шофера и кондуктора. На задержку автобусов и трамваев люди жалуются гораздо меньше, чем на состояние транспорта. Чистота и порядок в маршрутках оставляет желать лучшего.
От огнетушителей до пустых бутылок. Транспортные инспекторы обнаружили в маршрутках настоящую свалку
Проверка транспорта показала, что салоны многих автобусов требуют генеральной уборки и ремонта
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От огнетушителей до пустых бутылок. Транспортные инспекторы обнаружили в маршрутках настоящую свалку