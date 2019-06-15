От огнетушителей до пустых бутылок. Транспортные инспекторы обнаружили в маршрутках настоящую свалку

Вот только пожаловаться пассажирам фактически не на кого. Екатеринбургские автобусы водят люди-невидимки. На кабинах нет обязательных табличек с именем шофера и кондуктора. На задержку автобусов и трамваев люди жалуются гораздо меньше, чем на состояние транспорта. Чистота и порядок в маршрутках оставляет желать лучшего.