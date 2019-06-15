Мобильный избиратель. В Свердловской области упрощается процедура голосования

Жители смогут участвовать в выборах удаленно, не получая заранее открепительных удостоверений

Для этого им нужно будет прийти не на участки, а в Многофункциональные центры. Соглашение, которое подписали главы Избиркома и МФЦ, по сути, запускает функцию «мобильного избирателя». В будущем с ее помощью гражданин, вне зависимости от прописки, сможет отдать свой голос в любом городе региона. Уже с 24 июля новшество будет доступно в двадцати отделениях МФЦ, где для реализации права выбора нужно лишь показать паспорт. Впервые систему опробуют в Серове, где вскоре пройдут довыборы в Госдуму. Впрочем, соглашение с сетью центров позволит использовать функцию удаленного голосования и в других, более крупных избирательных кампаниях.

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Мобильный избиратель. В Свердловской области упрощается процедура голосования