В школу любой ценой. Екатеринбуржцам грозит уголовное наказание за прописку ради места в первом классе

За подлоги нарушители могут даже угодить за решетку, ведь подделка документов — весьма серьезная статья. На этот раз попались желающие устроить детей в школы на Пальмиро Тольятти, Сакко и Ванцетти, в Академическом и Мичуринском. Надзорные органы выявили четыре поддельные прописки. В одном случае родители подали документы на зачисление в школу через центр муниципальных услуг, в остальных подделки принесли сразу в школу. Материалы дел уже переданы в суд, и в лучшем случае нарушителям грозят обязательные работы, в худшем — арест и лишение свободы. Стоит отметить, что один из родителей уже признал вину, что может смягчить наказание.