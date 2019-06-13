В Серове дети устроили пожар у Вечного огня

Мальчики шести и семи лет подожгли венки, возложенные к мемориалу

Все случилось вечером 11 июня. Двое мальчишек баловались у Вечного огня. Сначала они разбрасывали и пинали венки, а потом решили поджечь ветку от символичного пламени. Свой факел хулиганы бросили в кучу искусственных цветов, и она быстро вспыхнула. Огонь уничтожил почти букеты, а сам монумент покрылся копотью. Поджигателей задержали по горячим следам — ими оказались школьников из неполных семей. Наказание по закону понесут их мамы — за неисполнение обязанностей по воспитанию. Родителям, скорее всего, придется заплатить штраф и возместить ущерб, причиненный памятнику.

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