В Серове дети устроили пожар у Вечного огня

Все случилось вечером 11 июня. Двое мальчишек баловались у Вечного огня. Сначала они разбрасывали и пинали венки, а потом решили поджечь ветку от символичного пламени. Свой факел хулиганы бросили в кучу искусственных цветов, и она быстро вспыхнула. Огонь уничтожил почти букеты, а сам монумент покрылся копотью. Поджигателей задержали по горячим следам — ими оказались школьников из неполных семей. Наказание по закону понесут их мамы — за неисполнение обязанностей по воспитанию. Родителям, скорее всего, придется заплатить штраф и возместить ущерб, причиненный памятнику.