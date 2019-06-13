Учить плохому. В лицее Екатеринбурга педагог заставил первоклашек выводить в прописях ругательство на букву Ж

Часть тела есть, а слова нет. По крайней мере, ученики дягелевского лицея изо всех сил стараются его забыть. Моральные ценности, которые пропагандируют в старейшем образовательном заведении, пошатнулись в конце учебного года. На последнем уроке педагог начальной школы попросила первоклашек по очереди написать ругательство на букву Ж. Учить плохому педагогу пришлось в рамках следственного эксперимента, объясняют в лицее. Нехорошее слово кто-то написал в новенькой прописи одного из учеников. Первоклассник расстроился, а учитель решил найти автора во что бы то ни стало. Нецензурное существительное из 4 букв мог оставить любой, кто находился в кабинете. Поэтому пришлось сравнивать с оригиналом почерки всех детей.