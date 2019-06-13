"Никейский собор" в мире бокса. В Екатеринбурге стартовал масштабный боксерский форум

Уникальным это событие делают не только поединки звезд ринга, но и переговоры

За круглым столом собрались представители основных боксерских ассоциаций и лидирующие промоутеры. Они обсуждают насущные вопросы профессионального бокса и вырабатывают единые критерии оценки спортивных достижений. Тем приятнее, что площадкой для важного форума выбран Екатеринбург. Статус столицы Урала вырос до небес. Здесь обсуждают вопросы, без которых у профессионального бокса нет будущего: проблемы судейства, защиты здоровья спортсменов и многое другое.

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