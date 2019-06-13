Патриотично в унисон. Две тысячи человек во весь голос поздравили горожан с Днем России

В день рождения страны в центре Екатеринбурга выступил сводный хор

Любимые песни о Родине бок о бок исполняли школьники, пенсионеры и профессиональные солисты. Зрители тоже не остались в стороне — для них установили экран с караоке. Чтобы певцы не сбились с ритма, им подыгрывали юные музыканты. Буквально на одном дыхании «Чунга-чангу» и гимн России исполняли полторы сотни духовиков. Оранжевое настроение горожан. Вместе коллектив репетировал всего 2 раза, но, по словам главного хормейстера, этого достаточно. Единство в этом деле достигается с помощью жестов

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