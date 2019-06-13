Опасный мусор. В лесополосе под Асбестом кто-то выбросил десятки бочек с ядовитым веществом

Так, по крайней мере, написано на самих емкостях

Опасную свалку горожане обнаружили в лесу недалеко от бывшего асфальтового завода. Судя по наклейкам на бочках, они нужны для хранения химических веществ. Но каких именно, непонятно. Некоторые емкости полные и находятся в нетронутом состоянии. Очевидцы вызвали на место правоохранительные органы и экологов. Прежде чем вывозить бочки, специалисты убедятся, что они не повреждены и не пролились. Счет за утилизацию выставят тем, кто намусорил. Сейчас нарушителей разыскивают

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Опасный мусор. В лесополосе под Асбестом кто-то выбросил десятки бочек с ядовитым веществом