Опасный мусор. В лесополосе под Асбестом кто-то выбросил десятки бочек с ядовитым веществом

Опасную свалку горожане обнаружили в лесу недалеко от бывшего асфальтового завода. Судя по наклейкам на бочках, они нужны для хранения химических веществ. Но каких именно, непонятно. Некоторые емкости полные и находятся в нетронутом состоянии. Очевидцы вызвали на место правоохранительные органы и экологов. Прежде чем вывозить бочки, специалисты убедятся, что они не повреждены и не пролились. Счет за утилизацию выставят тем, кто намусорил. Сейчас нарушителей разыскивают