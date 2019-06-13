Балкон на земле. У дома на Циолковского упали железные перила

Конструкция с грохотом обрушилась поздно ночью, перепугав всю округу

Благо, внизу в тот момент никто не проходил. Иначе жертв было бы не избежать, жалуются жители. Балкон пролежал на земле всю ночь. Только на следующий день за ним приехали работники управляющей компании. Именно к ним у жителей больше всего вопросов. Капитальный ремонт в доме проводился всего два года назад. Однако, судя по состоянию балкона, до фасада руки подрядчиков не дошли. Конструкция проржавела насквозь. Так же выглядят и соседние балконы. Коммунальщики пообещали взять ситуацию под контроль и заставить рабочих, проводивших капремонт, привести все в порядок.

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Балкон на земле. У дома на Циолковского упали железные перила