Владельцы батутов допрыгались

Допрыгались. Проверяющие нашли нарушения на аттракционах с батутами
Предприниматели зачастую закрывают глаза на меры предосторожности

Чтобы малыши не допрыгались до больничной койки, общественники вышли в рейд по площадкам Екатеринбурга. Результаты ужасают — каждый второй батут установлен нелегально и на авось. Надувную подушку легко может сдуть ветер. У владельцев сплошные отговорки. Но именно из-за них из безобидного аттракциона батуты часто превращаются в экстремальные – переворачиваются вместе с отдыхающими или калечат детей.

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