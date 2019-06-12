Владельцы батутов допрыгались

Чтобы малыши не допрыгались до больничной койки, общественники вышли в рейд по площадкам Екатеринбурга. Результаты ужасают — каждый второй батут установлен нелегально и на авось. Надувную подушку легко может сдуть ветер. У владельцев сплошные отговорки. Но именно из-за них из безобидного аттракциона батуты часто превращаются в экстремальные – переворачиваются вместе с отдыхающими или калечат детей.