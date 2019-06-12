Уральцам вручили госнаграды

Знаков и медалей были удостоены граждане, которые в буквальном смысле сделали жизнь в регионе лучше. В частности, орден Почёта получил Владимир Белоглазов, директор по общим вопросам Угмк-Холдинга. На своем посту он трудится уже 17 лет. В металлургическом гиганте отвечает за социальные успехи. Курирует культуру, спорт, благотворительность, военно-патриотическое вспитание. Только за последние несколько лет благодаря поддержке промышленников, в городах присутствия УГМК появилось 6 ледовых арен, 7 офтольмологических центров, там ремонтируются детские сады, школы и многое другое. И это не предел.