Впрочем, сомнений в победе практически нет, ведь Екатеринбург — единственный претендент на проведение статусного турнира. Ожидается, что в город приедут 200 тысяч гостей из 150 стран-участниц! Эксперты еще даже не прошли на арену, но уже под впечатлением — говорят, исторический фасад бывшего Центрального стадиона весьма умело вписан в современный комплекс. Не зря архитекторы спорили, думая, как разместить на площадке достаточное количество мест. В 2023ем трибуны могут занять участники и гости Всемирных студенческих игр. Всего же для проведения универсиады потребуется более 30 спортивных площадок. Студенты будут состязаться в 15 видах спорта. В программе как привычные волейбол и баскетбол, так и менее распространенный в России регби.
Открытие Универсиады пройдёт на "Екатеринбург Арене"
На поле приглашаются. Эксперты из Международной федерации студенческого спорта побывали на Екатеринбург Арене
Именно там в 2023 году пройдет церемония открытия Универсиады, если уральская столица победит в заявочном марафоне
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Открытие Универсиады пройдёт на "Екатеринбург Арене"