Открытие Универсиады пройдёт на "Екатеринбург Арене"

Впрочем, сомнений в победе практически нет, ведь Екатеринбург — единственный претендент на проведение статусного турнира. Ожидается, что в город приедут 200 тысяч гостей из 150 стран-участниц! Эксперты еще даже не прошли на арену, но уже под впечатлением — говорят, исторический фасад бывшего Центрального стадиона весьма умело вписан в современный комплекс. Не зря архитекторы спорили, думая, как разместить на площадке достаточное количество мест. В 2023ем трибуны могут занять участники и гости Всемирных студенческих игр. Всего же для проведения универсиады потребуется более 30 спортивных площадок. Студенты будут состязаться в 15 видах спорта. В программе как привычные волейбол и баскетбол, так и менее распространенный в России регби.