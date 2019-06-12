Гигантский хор исполнит гимн России

Главный государственный праздник в Екатеринбурге отметят с небывалым, можно сказать, космическим размахом. Горожане смогут побывать на выставке о звездном отряде и спеть хором — на Плотине завтра устроят массовое караоке. Аккомпанировать коллективу будет духовой оркестр Александра Павлова и юные музыканты. Подпеть смогут все желающие. Слова песен будут транслироваться на большом экране. В Екатеринбурге это уже стало доброй традицией в День России. Праздник считается одним из самых молодых в стране и берет начало с 90-го года, когда была принята Декларация о независимости страны. Официальным Днём России он стал только в 2002 году, по предложению Бориса Ельцина.