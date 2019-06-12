Дом в Тагиле разрушило взрывом

Десятки человек — жители одного подъезда — остались на улице. В квартиры их не пускают из-за повреждений контура здания. Впрочем, мэр пообещал, что высотку укрепят, а выбитые окна и двери восстановят за счет города. Взрыв произошел в квартире на 4 этаже. В этот момент на кухне находился 27-летний хозяин. После взрыва его выбросило из окна. На утро Ильяс Якупов скончался в реанимации, не приходя в сознание. Среди пострадавших — еще две женщины, они отравились угарным газом. 28 человек временно расселили в маневренный фонд. Надолго ли, непонятно. Сначала конструкции их дома укрепят рабочие, а потом спец. комиссия проверит его на прочность. До возвращения хозяев в квартиры здесь будет дежурить полиция, чтобы уберечь имущество от мародёров.