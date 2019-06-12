Депутаты отказались от 6 миллиардов

Минус 6 с половиной миллиардов рублей! Гордума Екатеринбурга не согласовала выделение денег на вторую ветку метро и ремонт дорог
Документ об увеличении местного бюджета депутаты не одобрили из-за нескольких строк расходов — мол, в мэрии не приняли к сведению их предложения

Речь идет о федеральных трансфертах, выделенных, в частности, на проектирование второй ветки метро, на увеличение зарплат муниципальных служащих, переселение горожан из аварийных домов и дороги. Благодаря им, доходная часть бюджета Екатеринбурга должны вырасти на 5,2 миллиарда рублей, а расходная — на 6 с половиной. Без внесения изменений в закон эти деньги освоить не получится. Однако депутаты Гордумы полезные траты не согласовали — усомнились в одном проекте, но отклонили все поправки. Дойдут ли теперь дополнительные миллиарды до города, непонятно

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