Утиная история со счастливым концом. Жительницы Екатеринбурга спасли троих утят

Малышам повезло, что в парке в это время гуляли профессиональные орнитологи. Они развернули настоящую спасательную операцию. В фонтане крохи едва бы выжили. Ведь кроме подброшенного хлеба, им нечем питаться. Ветврачи вооружились сачками, закатали штаны и выловили птенцов. Вот только очевидцы спасательную операцию восприняли неоднозначно. Некоторые пытались остановить женщин и называли их живодерами. Хоть и под осуждающие возгласы, орнитологи принесли утят на берег Исети и отпустили в свободное плавание.