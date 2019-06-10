Снова на манеже. Анатолий Марчевский будет восстановлен в должности директора екатеринбургского цирка

На рабочем месте Марчевского не было полгода, и за это время с цирком произошли большие перемены. В основном, в худшую сторону — сотни работников были уволены. Напомним, директора сперва отстранили о руководства, а потом и уволили якобы за нецелевое использование бюджетных средств. Поводом стало предписание прокуратуры, указавшей на недостатки системы противопожарной безопасности. Цирк грозились закрыть совсем.