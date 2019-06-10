Прерванные полёты. Сразу два самолета "Уральских авиалиний" совершили экстренные посадки

В авиакомпании называют это совпадением

В ночь на понедельник в Екатеринбурге вынужденно приземлился Аэробус, летевший из Москвы в Томск. А в субботу в Петербургский аэропорт через полчаса после взлета вернулся рейс, отправившийся в уральскую столицу. Пассажиры рассказывают о громком свисте в салоне, кто-то даже отправил родным прощальные смс. Спустя полчаса командир корабля объявил, что возникли проблемы с шасси, поэтому судно возвращается в Пулково. Вырабатывать топливо самолет не стал, сел с полными баками, но, к счастью, благополучно. Как выяснилось, причиной ЧП стали неполадки гидросистемы. Однако, после обслуживания людям предложили тот же самый борт!

Также в разделе ЧП

Трагическая ошибка? В Белоярском младенец умер от инфекции, которую вовремя не обнаружили
29.05.2019
Трагическая ошибка? В Белоярском младенец умер от инфекции, которую вовремя не обнаружили
Пять жертв одного пожара. В Богдановиче погибли четверо детей и сосед-пенсионер
03.06.2019
Пять жертв одного пожара. В Богдановиче погибли четверо детей и сосед-пенсионер
Большой огонь! В Арамиле полыхал склад с лакокрасочными изделиями
04.06.2019
Большой огонь! В Арамиле полыхал склад с лакокрасочными изделиями
Такси без тормозов. В Екатеринбурге подрались водительница и пассажирки
22.05.2019
Такси без тормозов. В Екатеринбурге подрались водительница и пассажирки
Вчера
Прерванные полёты. Сразу два самолета "Уральских авиалиний" совершили экстренные посадки