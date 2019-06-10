Письма летят. Екатеринбуржцы сняли, как сотрудник Почты весьма неаккуратно выгружает привезенные посылки

Теперь на почте обещают провести служебную проверку. То, что налицо нарушение, уже признали и в Главпочтамте. Это касается не только небрежного обращения с корреспонденцией, но и места, где мужчина ее оставлял. По правилам, почтовый обмен должен производиться не со двора, а с центрального входа. Теперь с почтовыми работниками проведут дополнительный инструктаж. Впрочем, на Почте отмечают, что при падении ни одна посылка не пострадала — в мешках обычно перевозятся только письма и текстильные изделия.