Письма летят. Екатеринбуржцы сняли, как сотрудник Почты весьма неаккуратно выгружает привезенные посылки

Мешки с посланиями мужчина швырял на крыльцо отделения

Теперь на почте обещают провести служебную проверку. То, что налицо нарушение, уже признали и в Главпочтамте. Это касается не только небрежного обращения с корреспонденцией, но и места, где мужчина ее оставлял. По правилам, почтовый обмен должен производиться не со двора, а с центрального входа. Теперь с почтовыми работниками проведут дополнительный инструктаж. Впрочем, на Почте отмечают, что при падении ни одна посылка не пострадала — в мешках обычно перевозятся только письма и текстильные изделия.

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Письма летят. Екатеринбуржцы сняли, как сотрудник Почты весьма неаккуратно выгружает привезенные посылки