На финишной прямой. В Екатеринбург приехала комиссия, которая оценит готовность уральской столицы к Универсиаде-2023

Делегаты уже признались, в Екатеринбурге есть, на что посмотреть. Спасибо Чемпионату мира по футболу, оставившему после себя большое инфраструктурное наследство. По экспертным оценкам, 13 из 18 необходимых объектов готовы принять Универсиаду. Специально для нее власти построят пять новых сооружений: Центр художественной гимнастики и тенниса, Дворец самбо и водных видов спорта. На берегах ВИЗа появится деревня Универсиады.