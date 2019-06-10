Как живой. В Екатеринбурге увековечили уличное искусство

В темноте объект выглядит настолько реалистично, что прохожие путают его с настоящим человеком. Работа называется «Прикоснись» и посвящена всем уличным художникам. По словам авторов, потрогать ее действительно стоит. Ведь если пожать левую руку гипсового стрит-артера, у него начинает светиться лицо. Так создатели хотят показать, что любой может прикоснуться к искусству и зажечь идею. У гипсового художника нет лица, а голова скрыта под капюшоном — это символизирует анонимность и неуловимость персонажей.