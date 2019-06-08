Захват дороги

Единственный выезд из поселка даже дорогой не назовешь — сплошные ямы и грязь. Из-за распутицы жители даже выбраться в город не могут. Самое обидное, возмущаются местные, что по соседству проходит прямая и ровная дорога. Вот только въезд на нее несколько лет назад перекрыл местный предприниматель. Поставил шлагбаум и выставил счет в десять тысяч рублей. Когда сельчане отказались платить, бизнесмен выкопал глубокую яму, преодолеть которую могут лишь его тракторы. Бороться бесполезно. Предприниматель уверяет, что это сделано ради безопасности людей. Дорога раздора проходит в опасной близости от заправки сельскохозяйственной техники.