Захват дороги

В тупике. Жители Битимки оказались в изоляции
Дорогу из поселка перекрыл бизнесмен

Единственный выезд из поселка даже дорогой не назовешь — сплошные ямы и грязь. Из-за распутицы жители даже выбраться в город не могут. Самое обидное, возмущаются местные, что по соседству проходит прямая и ровная дорога. Вот только въезд на нее несколько лет назад перекрыл местный предприниматель. Поставил шлагбаум и выставил счет в десять тысяч рублей. Когда сельчане отказались платить, бизнесмен выкопал глубокую яму, преодолеть которую могут лишь его тракторы. Бороться бесполезно. Предприниматель уверяет, что это сделано ради безопасности людей. Дорога раздора проходит в опасной близости от заправки сельскохозяйственной техники.

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Захват дороги