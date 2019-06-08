Связи между соседями

В частности, регион и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры для «Титановой долины». Речь идет о строительстве путей для резидентов между Верхней Салдой и особой экономической зоной. Это поможет привлечь новых инвесторов и улучшить деловой климат региона, отметил губернатор Евгений Куйвашев. Помимо этого, глава области заключил соглашение с коллегой из ХМАО — о реализации проекта автодороги между Средним Уралом и Югрой. Магистраль соединит Тавду и поселок Куминский. Она станет альтернативой трассы «Ивдель – Ханты-Мансийск», которую окрестили «Дорогой жизни».