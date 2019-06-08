Навстречу Универсиаде

Навстречу Универсиаде. Волонтеры Екатеринбурга знакомили горожан со Всемирными студенческими Играми
Так добровольцы поддерживают заявку Екатеринбурга, который претендует на проведение олимпиады среди вузов

Чтобы подготовить екатеринбуржцев к спортивному празднику, волонтеры призвали их придумать будущий талисман Универсиады. Большинство горожан предложили хищных львов и тигров, хотя были и необычные варианты. Например, танцующие Уральские горы. Впрочем, если наша заявка выиграет, Екатеринбург и регион изменится до неузнаваемости. Это подтверждают и именитые спортсмены — конькобежка Юлия Скокова и гимнаст Давид Белявский. В свое время они выступали и побеждали на Универсиадах, поэтому точно знают, что это событие даст толчок развитию родного города.

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