Чтобы подготовить екатеринбуржцев к спортивному празднику, волонтеры призвали их придумать будущий талисман Универсиады. Большинство горожан предложили хищных львов и тигров, хотя были и необычные варианты. Например, танцующие Уральские горы. Впрочем, если наша заявка выиграет, Екатеринбург и регион изменится до неузнаваемости. Это подтверждают и именитые спортсмены — конькобежка Юлия Скокова и гимнаст Давид Белявский. В свое время они выступали и побеждали на Универсиадах, поэтому точно знают, что это событие даст толчок развитию родного города.
Навстречу Универсиаде
Навстречу Универсиаде. Волонтеры Екатеринбурга знакомили горожан со Всемирными студенческими Играми
Так добровольцы поддерживают заявку Екатеринбурга, который претендует на проведение олимпиады среди вузов
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Навстречу Универсиаде