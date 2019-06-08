И их осталось шесть

Рассмотрев все возможные участки в центре города, экспертный совет во главе с мэром выбрали шесть потенциальных площадок. Это лидер «зрительских симпатий» — пустырь на Фурманова-Белинского; сквер у Театра драмы, но с обновленным проектом, ради которого не нужно будет ломать дров; территория приборостроительного завода на Горького, 17 — ее единственный минус в близости Храма-на-Крови; пространство за Макаровским мостом — там, по мнению экспертов, можно будет даже реализовать проект собора на воде; площадка на Татищева-Ленина, которая больше всего нравится экспертам; и, наконец, участок бывшей телебашни, где хотят строить Ледовую арену. В понедельник все эти рекомендации обсудит рабочая группа. Ее участникам предстоит выбрать три места, которые попадут в опросный лист.