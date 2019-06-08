Беда не приходит одна

Дочь умершего едва успела позвонить в скорую, как на пороге появился сотрудник ритуальной фирмы. Он обещал сделать все быстро и дешево, но в итоге родные заплатили в 4 раза больше! Теперь семье нужно судиться, чтобы вернуть свои деньги. Все из-за напористости вымогателей, которые профессионально пользуются состоянием родственников.