В Нижнего Тагила оглашен приговор членам банды вора в законе Ровшана Ленкоранского

Подельники держали в страхе выпускников детдомов

Осужденные признаны виновными по статьям «бандитизм», «вымогательство», «разбой», «незаконный оборот оружия и боеприпасов», «похищение важного личного документа», «угроза убийством», «нарушение неприкосновенности жилища» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Бандиты получили от 3 до 6 лет.

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четверг 06 Июня 2019
В Нижнего Тагила оглашен приговор членам банды вора в законе Ровшана Ленкоранского