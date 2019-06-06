В Нижнего Тагила оглашен приговор членам банды вора в законе Ровшана Ленкоранского

Осужденные признаны виновными по статьям «бандитизм», «вымогательство», «разбой», «незаконный оборот оружия и боеприпасов», «похищение важного личного документа», «угроза убийством», «нарушение неприкосновенности жилища» и «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Бандиты получили от 3 до 6 лет.