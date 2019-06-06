Не в тему, зато за сквер. Что он делает в чожой машине, молодой человек на видео внятно объяснить не может. Лишь повторяет, что за сквер. Пострадавший — шеф-редактор агентства znak.com — считает, что позиция хулигана тут ни при чем. Парня просто переклинило. Но то, что история со строительством Храма Святой Екатерины
"Ты кто такой? — Я за сквер": горе-защитник парка на Драме повредил машину журналиста
Мужчина разбил урной стекло и влез в салон
Не в тему, зато за сквер. Что он делает в чожой машине, молодой человек на видео внятно объяснить не может. Лишь повторяет, что за сквер. Пострадавший — шеф-редактор агентства znak.com — считает, что позиция хулигана тут ни при чем. Парня просто переклинило. Но то, что история со строительством Храма Святой Екатерины
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четверг 06 Июня 2019
"Ты кто такой? — Я за сквер": горе-защитник парка на Драме повредил машину журналиста