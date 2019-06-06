"Ты кто такой? — Я за сквер": горе-защитник парка на Драме повредил машину журналиста

Не в тему, зато за сквер. Что он делает в чожой машине, молодой человек на видео внятно объяснить не может. Лишь повторяет, что за сквер. Пострадавший — шеф-редактор агентства znak.com — считает, что позиция хулигана тут ни при чем. Парня просто переклинило. Но то, что история со строительством Храма Святой Екатерины по-прежнему в мыслях горожан, неоспоримый факт.