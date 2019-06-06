"Ты кто такой? — Я за сквер": горе-защитник парка на Драме повредил машину журналиста

Мужчина разбил урной стекло и влез в салон

Не в тему, зато за сквер. Что он делает в чожой машине, молодой человек на видео внятно объяснить не может. Лишь повторяет, что за сквер. Пострадавший — шеф-редактор агентства znak.com — считает, что позиция хулигана тут ни при чем. Парня просто переклинило. Но то, что история со строительством Храма Святой Екатерины по-прежнему в мыслях горожан, неоспоримый факт.

Также в разделе Город

Во всех телевизорах страны. Свердловская область перейдёт на цифру 3 июня
30.05.2019
Во всех телевизорах страны. Свердловская область перейдёт на цифру 3 июня
Дорогая стоянка. В Екатеринбурге объявили войну гряземесам
28.05.2019
Дорогая стоянка. В Екатеринбурге объявили войну гряземесам
Помой машину, потом себя: в Екатеринбурге сносят необычный банный комплекс
30.05.2019
Помой машину, потом себя: в Екатеринбурге сносят необычный банный комплекс
Методом исключения. В Екатеринбурге составили примерный список мест, где модет появиться собор святой Екатерины
31.05.2019
Методом исключения. В Екатеринбурге составили примерный список мест, где модет появиться собор святой Екатерины
четверг 06 Июня 2019
"Ты кто такой? — Я за сквер": горе-защитник парка на Драме повредил машину журналиста