Екатеринбург готов принять Всемирную летнюю Универсиаду в 2023 году

В заявке есть все — от проектов олимпийского городка до гарантий властей. При подготовке к Универсиаде будут построены десятки новых объектов, улучшена инфраструктура города, созданы возможности для развития бизнеса. Ранее губернатор Евгений Куйвашев заявлял, что в случае победы заявки Екатеринбурга город сможет принять 200 тысяч гостей из 150 стран. Соревнования пройдут по 17 видам спорта. Если уральской столице доверят право провести студенческую олимпиаду, она состоится в середине августа 2023 года и станет одним из подарков городу к 300летнему юбилею. Окончательное решение о месте проведения масштабного события примут в июле.