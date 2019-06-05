Мамонтенок Люба и будущее театра

Искусство в массы. В Екатеринбурге стартовал Уральский культурный форум

Нынче это 44 площадки, на которых соберутся более трёх тысяч участников и более двухсот экспертов

Поскольку в России объявлен Год театра, сценическая секция стала, пожалуй, самой яркой. Коллективы со всей страны выступают сразу на девяти сценах.

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Мамонтенок Люба и будущее театра