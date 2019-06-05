Мамонтенок Люба и будущее театра

Нынче это 44 площадки, на которых соберутся более трёх тысяч участников и более двухсот экспертов

Поскольку в России объявлен Год театра, сценическая секция стала, пожалуй, самой яркой. Коллективы со всей страны выступают сразу на девяти сценах.