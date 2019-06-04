Выжать из молока всю пользу. Фильтры, разработанные уральским учёными, позволят удешевить молочные продукты

С их помощью из остатков производства той же сыворотки можно извлекать дополнительный белок и жир

Впрочем, изначально фильтровальную установку ученые изобретали для нефтедобычи. Это делает процесс дешевле и безопаснее для экологии. Но пока пилотной установкой интересуются больше иностранные, нежели местные фермеры и нефтедобытчики.

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